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Нічна атака: у двох районах Києва частково перекрили рух

Ірина БалачукП'ятниця, 4 липня 2025, 07:16
Нічна атака: у двох районах Києва частково перекрили рух
Фото ілюстративне з сайту КМДА

На кількох вулицях у Солом’янському та Святошинському районах столиці перекрили рух через російську атаку уночі 4 липня.

Джерело: КМДА та Патрульна поліція в Telegram

Дослівно влада: "Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий".

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Деталі: Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів руху.

Доповнено: Пізніше у Патрульній поліції додали, на проспекті Відрадному рух перекрили від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською, а на вулиці Жмеринській від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської.

Також у столиці перекрили рух на вулицях:

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  • Фастівській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • Смілянській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • Пост Волинській (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
  • Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).
  • проспекті Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
  • проспекті Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста).

Передісторія:

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