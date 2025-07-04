Нічна атака: у двох районах Києва частково перекрили рух
На кількох вулицях у Солом’янському та Святошинському районах столиці перекрили рух через російську атаку уночі 4 липня.
Джерело: КМДА та Патрульна поліція в Telegram
Дослівно влада: "Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий".
Деталі: Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.
"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів руху.
Доповнено: Пізніше у Патрульній поліції додали, на проспекті Відрадному рух перекрили від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською, а на вулиці Жмеринській від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської.
Також у столиці перекрили рух на вулицях:
- Фастівській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- Смілянській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- Пост Волинській (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
- Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).
- проспекті Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
- проспекті Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста).
Передісторія:
- З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо відомо про 19 постраждалих.
- Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.