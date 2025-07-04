Нічна атака: у двох районах Києва частково перекрили рух

На кількох вулицях у Солом’янському та Святошинському районах столиці перекрили рух через російську атаку уночі 4 липня.

Джерело: КМДА та Патрульна поліція в Telegram

Дослівно влада: "Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий".

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Деталі: Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. А тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.



"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів руху.

Доповнено: Пізніше у Патрульній поліції додали, на проспекті Відрадному рух перекрили від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською, а на вулиці Жмеринській від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської.

Також у столиці перекрили рух на вулицях:

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Фастівській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

Смілянській (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

Пост Волинській (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).

проспекті Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);

проспекті Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста).

Передісторія: