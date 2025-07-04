Росіяни атакували Дніпропетровщину – пошкодили інфраструктуру і житло

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками, FPV-дронами та обстрілювали з артилерії, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру і житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі та під ранок оборонці неба збили над областю 14 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і 2 гаражі".

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фото з Telegram СЕргія ЛИсака

Деталі: З артилерії та FPV-дронами агресор бив по Нікопольському району. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Там понівечені інфраструктура і приватна оселя.

За словами Лисака, минулося без постраждалих.