Росіяни атакували Дніпропетровщину – пошкодили інфраструктуру і житло
П'ятниця, 4 липня 2025, 07:50
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками, FPV-дронами та обстрілювали з артилерії, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру і житлові будинки.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі та під ранок оборонці неба збили над областю 14 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і 2 гаражі".
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Деталі: З артилерії та FPV-дронами агресор бив по Нікопольському району. Гучно було у самому Нікополі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Там понівечені інфраструктура і приватна оселя.
За словами Лисака, минулося без постраждалих.