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Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва "Шахедів" під Москвою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 липня 2025, 12:19
Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва Шахедів під Москвою
ілюстрація ГШ

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що на цей час підприємство у місті Сергієв Посад Московської області РФ здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

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Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Що передувало: В ніч проти 4 липня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька населених пунктів Ростовської області та підмосковний Сергієво-Посадський округ.

безпілотникиРосіяШахедвійна
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