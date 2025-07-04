Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ вдарила по центру Куп’янська: є загибла та поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 липня 2025, 14:47
Армія РФ вдарила по центру Куп’янська: є загибла та поранені
Фото: Харківська обласна прокуратура

4 липня російські військові вдарили по центру Куп’янська Харківської області, внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка".

Реклама:

Деталі: Також поранення дістали 56-річний чоловік та 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, їхній стан медики стабілізують.

Оновлено: Згодом у прокуратурі повідомили, що вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки - 66 та 56 років.

Також окупанти пошкодили магазин, дитячий майданчик, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Харківська областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
Усі новини...
Харківська область
Росіяни окупували два населені пункти на Харківщині – DeepState
На Харківщині двоє людей постраждали від ударів російських FPV-дронів
Росія атакувала Куп’янщину дронами: поранені двоє людей
Останні новини
21:17
У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon
21:04
У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
20:28
Формула-1Норріс завдяки штрафу Піастрі виграв дощовий Гран-прі Великої Британії
20:14
Лев утік із зоопарку в Туреччині й напав на чоловіка, який спав на вулиці
20:00
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
19:51
РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
19:44
Чинна Верховна Рада не буде розкривати банківську таємницю – Гетманцев
19:39
Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
19:23
Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя 61 людини
19:07
Китай запровадив обмеження проти медичних компаній ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: