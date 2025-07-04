Армія РФ вдарила по центру Куп’янська: є загибла та поранені

4 липня російські військові вдарили по центру Куп’янська Харківської області, внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка".

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Деталі: Також поранення дістали 56-річний чоловік та 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, їхній стан медики стабілізують.

Оновлено: Згодом у прокуратурі повідомили, що вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки - 66 та 56 років.

Також окупанти пошкодили магазин, дитячий майданчик, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

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