Армія РФ вдруге за день вдарила по Кривому Рогу: 8 постраждалих

Російські війська вдруге за день 4 липня завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, є постраждалі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу.

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Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі".

Оновлено: Згодом Вілкул повідомив, що вже троє поранених: один важкий, двоє середньої тяжкості.

Рятувальники показали фото з місця влучання.

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фото - дснс дніпропетровщини

фото - дснс дніпропетровщини

Станом на 20:27 відомо про 7 поранених: один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно.

Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.

Що передувало:

Шестеро людей, серед яких 2 рятувальників, дістали поранення внаслідок подвійного російського удару безпілотниками по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, вранці 4 липня.