Армія РФ вдруге за день вдарила по Кривому Рогу: 8 постраждалих
Російські війська вдруге за день 4 липня завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, є постраждалі.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова: "Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу.
Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі".
Оновлено: Згодом Вілкул повідомив, що вже троє поранених: один важкий, двоє середньої тяжкості.
Рятувальники показали фото з місця влучання.
Станом на 20:27 відомо про 7 поранених: один важкий, троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно.
Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.
Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби.
Що передувало:
Шестеро людей, серед яких 2 рятувальників, дістали поранення внаслідок подвійного російського удару безпілотниками по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, вранці 4 липня.