Вдруге за тиждень Сили оборони України вдарили по командному пункту 8-ї армії ЗС РФ

Сили оборони України 3 липня вдруге за тиждень завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Втрати противника уточнюються".

Деталі: У Генштабі зазначили, що українські удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

Що передувало:

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Сили оборони 30 червня завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.