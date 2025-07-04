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Вдруге за тиждень Сили оборони України вдарили по командному пункту 8-ї армії ЗС РФ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 липня 2025, 20:52
Вдруге за тиждень Сили оборони України вдарили по командному пункту 8-ї армії ЗС РФ
Фото ілюстративне - Getty images

Сили оборони України 3 липня вдруге за тиждень завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Втрати противника уточнюються".

Деталі: У Генштабі зазначили, що українські удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

Що передувало: 

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Сили оборони 30 червня завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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