Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 21:54
Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ
Беате Майнль-Райзінгер, Володимир Зеленський, фото: соцмережа Х

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, вказавши на необхідність посилити тиск на Росію задля досягнення "справжнього миру".

Джерело: Беате Майнль-Райзінгер у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначила глава австрійського МЗС, Росія посилила інтенсивність ударів по Україні, відколи та "висловила готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню".

Реклама:

Пряма мова: "Протягом останніх тижнів кількість загиблих цивільних осіб постійно зростає. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві".

Деталі: За її словами, "необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств".

Що було раніше:

РЕКЛАМА:

АвстріяУкраїнаросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
фотоУдар по ТЦК у Кременчуці: постраждала людина, пошкоджені 14 будинків
фотоУ РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс
Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ
Повітряні сили: РФ атакувала 157 безпілотниками та 4 ракетами – влучила у 19 локаціях
Усі новини...
Австрія
Себастьян Феттель: самозванець чи великий чемпіон?
Дуель Норріса та Піастрі, Антонеллі вибив страйк Ферстаппеном: підсумки етапу Формули-1 в Австрії
Камбек McLaren, Red Bull удома та швидкість Mercedes: прев'ю Гран-прі Формули-1 в Австрії
Останні новини
17:50
баскетболНБА запровадила нове кидкове правило, яке випробовується під час Літньої ліги
17:05
ВідеоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникло світло
17:00
ФОТОЩо залишається після загибелі зір? Вчені вперше показали наслідки подійного вибуху світила
16:46
Завтра на Київщині до +36°, у західних областях – дощі
16:24
Військові РФ вбили жителя Херсонщини
16:21
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
16:01
фотоРосія вдарила КАБом та дроном по Костянтинівці: четверо загиблих
15:55
Спортивна історія дня. Олімпійський чемпіон з ногами різної довжини, зв'язки з криміналом і барани замість Сігала
15:50
У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців з важкими травмами
15:35
Кошти на підтримку кредитів для військових можна забрати у "Нацкешбеку" – Гетманцев
Усі новини...
Реклама:
Реклама: