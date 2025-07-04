Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, вказавши на необхідність посилити тиск на Росію задля досягнення "справжнього миру".
Джерело: Беате Майнль-Райзінгер у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: Як зазначила глава австрійського МЗС, Росія посилила інтенсивність ударів по Україні, відколи та "висловила готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню".
Пряма мова: "Протягом останніх тижнів кількість загиблих цивільних осіб постійно зростає. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві".
Деталі: За її словами, "необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств".
Що було раніше:
- Консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений внаслідок російського комбінованого удару у ніч проти 4 липня.
- У звʼязку з цим Польща офіційно висловила протест Росії.
- У ніч проти пʼятниці Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.