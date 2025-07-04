Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, вказавши на необхідність посилити тиск на Росію задля досягнення "справжнього миру".

Джерело: Беате Майнль-Райзінгер у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначила глава австрійського МЗС, Росія посилила інтенсивність ударів по Україні, відколи та "висловила готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню".

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Пряма мова: "Протягом останніх тижнів кількість загиблих цивільних осіб постійно зростає. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві".

Деталі: За її словами, "необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств".

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