У Комишанах на Херсонщині під удар російського БпЛА потрапив чоловік
П'ятниця, 4 липня 2025, 23:38
53-річний чоловік постраждав через російський удар по Комишанах в Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА.
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У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують".
Що передувало:
У п’ятницю ввечері російські загарбники скинули вибухівку на одну з вулиць Херсона, постраждала 84-річна жінка та двоє дітей.