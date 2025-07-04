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У Комишанах на Херсонщині під удар російського БпЛА потрапив чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 4 липня 2025, 23:38
У Комишанах на Херсонщині під удар російського БпЛА потрапив чоловік
Фото - getty images

53-річний чоловік постраждав через російський удар по Комишанах в Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "До лікарні шпиталізували жителя Комишан, котрий потрапив під удар російського БпЛА.

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У 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Нині медики його дообстежують".

Що передувало: 

У п’ятницю ввечері російські загарбники скинули вибухівку на одну з вулиць Херсона, постраждала 84-річна жінка та двоє дітей.

Херсонська областьросійсько-українська війнабойові дії
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