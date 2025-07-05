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Росіяни обстріляли Куп’янськ: двоє поранених

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 00:16
Росіяни обстріляли Куп’янськ: двоє поранених
Ілюстративне фото: "Суспільне"

В ніч на 5 липня російські окупаційні війська обстріляли місто Купʼянськ Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, маємо двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога".

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