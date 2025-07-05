Ізраїль заявив про контроль над 65% території сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про контроль над близько 65% території сектора Гази.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: За словами військових, впродовж останнього тижня війська ЦАХАЛу ліквідували понад 100 терористів. Серед них – начальник штабу бойової підтримки у військовому крилі ХАМАС Хахама Мухаммед аль-Ісса.

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Про його ліквідацію ЦАХАЛ уперше повідомив 28 червня. У своїй заяві ізраїльські військові зазначили, що Ісса був одним з останніх засновників ХАМАСу, які залишалися в Газі. За даними ізраїльських військових, він брав участь у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС убили понад 1200 людей і взяли в заручники понад 250 осіб.

Дослівно: "Від початку відновлення наземних операцій у березні Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по понад 7 500 об’єктах терористичної інфраструктури, зокрема по складах зброї, ракетних установках, підземних тунелях та бойовиках різних терористичних угруповань у Газі".

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що операція триватиме до досягнення поставлених військових цілей.

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