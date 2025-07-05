ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та обмін заручниками – ЗМІ
Бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками, що може стати початком переговорів про повне завершення війни з Ізраїлем.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на арабських посадовців, залучених до переговорів та копію угоди яку отримала редакція
Деталі: За словами співрозмовників WSJ, угода розроблена за участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та посередників з Єгипту і Катару.
Угода передбачає, що ХАМАС має звільнити вісім заручників у перший день перемир’я, ще двох – на 50-й. Також бойовики мають передати тіла деяких із приблизно 30 загиблих заручників. У відповідь Ізраїль зобовʼязується звільнити велику кількість палестинців та погодиться на 60-денне припинення вогню. Протягом цього періоду ізраїльські війська поступово виводитимуться з окремих районів анклаву.
Окрім гарантій щодо переговорів про припинення війни, запропонована угода загалом подібна до попередніх, які вже були на столі впродовж кількох останніх місяців, згідно з копією, яку переглянула WSJ.
"Гаранти й посередники – Сполучені Штати, Єгипет і Катар – забезпечать збереження припинення вогню протягом 60 днів та проведення серйозних обговорень щодо необхідних домовленостей для постійного припинення вогню", – йдеться в останній версії пропозиції.
Речник ізраїльської армії Еффі Дефрін заявив, що армія невдовзі завершить поточну фазу операції в Газі. За його словами, ХАМАС перебуває в ослабленому становищі після знищення більшої частини його керівництва.
Передісторія:
- 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Внаслідок нападу було вбито близько 1 200 осіб і викрадено близько 250, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
- У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази, метою якої було знищення військової інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників.
- Армія Ізраїлю завдала численних авіаударів, згодом ввела війська на територію анклаву.
- Сторони кілька разів намагалися домовитись про тимчасове припинення вогню. Проте Ізраїль так і не погодився на головну вимогу ХАМАС – проведення переговорів про повне припинення війни.
- 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".