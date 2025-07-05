ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та обмін заручниками – ЗМІ

Бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками, що може стати початком переговорів про повне завершення війни з Ізраїлем.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на арабських посадовців, залучених до переговорів та копію угоди яку отримала редакція

Деталі: За словами співрозмовників WSJ, угода розроблена за участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та посередників з Єгипту і Катару.

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Угода передбачає, що ХАМАС має звільнити вісім заручників у перший день перемир’я, ще двох – на 50-й. Також бойовики мають передати тіла деяких із приблизно 30 загиблих заручників. У відповідь Ізраїль зобовʼязується звільнити велику кількість палестинців та погодиться на 60-денне припинення вогню. Протягом цього періоду ізраїльські війська поступово виводитимуться з окремих районів анклаву.

Окрім гарантій щодо переговорів про припинення війни, запропонована угода загалом подібна до попередніх, які вже були на столі впродовж кількох останніх місяців, згідно з копією, яку переглянула WSJ.

"Гаранти й посередники – Сполучені Штати, Єгипет і Катар – забезпечать збереження припинення вогню протягом 60 днів та проведення серйозних обговорень щодо необхідних домовленостей для постійного припинення вогню", – йдеться в останній версії пропозиції.

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Речник ізраїльської армії Еффі Дефрін заявив, що армія невдовзі завершить поточну фазу операції в Газі. За його словами, ХАМАС перебуває в ослабленому становищі після знищення більшої частини його керівництва.

Передісторія: