Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та обмін заручниками – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 5 липня 2025, 02:56
ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та обмін заручниками – ЗМІ
Фото: Getty Images

Бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками, що може стати початком переговорів про повне завершення війни з Ізраїлем.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на арабських посадовців, залучених до переговорів та копію угоди яку отримала редакція

Деталі: За словами співрозмовників WSJ, угода розроблена за участі спеціального посланця США Стіва Віткоффа та посередників з Єгипту і Катару.

Реклама:

Угода передбачає, що ХАМАС має звільнити вісім заручників у перший день перемир’я, ще двох – на 50-й. Також бойовики мають передати тіла деяких із приблизно 30 загиблих заручників. У відповідь Ізраїль зобовʼязується звільнити велику кількість палестинців та погодиться на 60-денне припинення вогню. Протягом цього періоду ізраїльські війська поступово виводитимуться з окремих районів анклаву.

Окрім гарантій щодо переговорів про припинення війни, запропонована угода загалом подібна до попередніх, які вже були на столі впродовж кількох останніх місяців, згідно з копією, яку переглянула WSJ.

"Гаранти й посередники – Сполучені Штати, Єгипет і Катар – забезпечать збереження припинення вогню протягом 60 днів та проведення серйозних обговорень щодо необхідних домовленостей для постійного припинення вогню", – йдеться в останній версії пропозиції.

РЕКЛАМА:

Речник ізраїльської армії Еффі Дефрін заявив, що армія невдовзі завершить поточну фазу операції в Газі. За його словами, ХАМАС перебуває в ослабленому становищі після знищення більшої частини його керівництва.

Передісторія:

  • 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Внаслідок нападу було вбито близько 1 200 осіб і викрадено близько 250, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
  • У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази, метою якої було знищення військової інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників. 
  • Армія Ізраїлю завдала численних авіаударів, згодом ввела війська на територію анклаву.
  • Сторони кілька разів намагалися домовитись про тимчасове припинення вогню. Проте Ізраїль так і не погодився на головну вимогу ХАМАС – проведення переговорів про повне припинення війни.
  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".

Сектор ГазиІзраїльХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 14 постраждалих, серед них діти
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
Усі новини...
Сектор Гази
Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі
Ізраїльські танки у Секторі Гази вдарили по людях, які хотіли отримати їжу: 59 загиблих – Reuters
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення війни в Газі
Останні новини
06:54
Сили оборони відмінусували ще 1100 окупантів
06:30
Військові моряки знищили вночі 15 ворожих "Шахедів"
05:34
оновленоУ Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 14 постраждалих, серед них діти
05:20
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"
04:50
Ізраїль атакував низку об’єктів єменських хуситів – ЦАХАЛ
03:58
Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
03:20
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
02:30
АР оприлюднило нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі
01:56
Прокляття розбите: ветеран Формули-1 вперше у кар'єрі фінішував на подіумі
01:50
оновленоУ Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: