Масований удар по Чугуєву: постраждали 11 людей, з них дві дитини

Російські війська увечері завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв на Харківщині, постраждали 11 людей, з них 2 дитини

Джерело: МВС, Харківська ОВА

Деталі: Серед поранених – 10-річний хлопець і 14-річна дівчина.

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Станом на ранок суботи рятувальники ліквідовують масштабну пожежу "на одному з об’єктів міста".

За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт.

Загалом в області за 4 липня одна людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

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За уточненнями ОВА, у Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Нагадаємо: Російські війська завдали удару ударним безпілотником по місту Чугуїв.