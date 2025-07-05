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Масований удар по Чугуєву: постраждали 11 людей, з них дві дитини

Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 09:31
Масований удар по Чугуєву: постраждали 11 людей, з них дві дитини
усі фотО: МВС

Російські війська увечері завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв на Харківщині, постраждали 11 людей, з них 2 дитини

Джерело: МВС, Харківська ОВА

Деталі: Серед поранених – 10-річний хлопець і 14-річна дівчина.

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Станом на ранок суботи рятувальники ліквідовують масштабну пожежу "на одному з об’єктів міста".

За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт.

 

Загалом в області за 4 липня одна людина загинула, 15 – постраждали, серед них 2 дітей.

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За уточненнями ОВА, у Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Нагадаємо: Російські війська завдали удару ударним безпілотником по місту Чугуїв.

Харківська областьбезпілотники
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