Зросла кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
Субота, 5 липня 2025, 10:55
До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Деталі: Уточнюється, що у столичній лікарні 5 липня помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після російського обстрілу напередодні.
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Тіло першого загиблого рятувальники виявили у п’ятницю в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста.
Нагадаємо: Під час ліквідації наслідків масованої атаки РФ 4 липня у Києві виявили загиблу людину.