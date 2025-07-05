Зросла кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Уточнюється, що у столичній лікарні 5 липня помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після російського обстрілу напередодні.

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Тіло першого загиблого рятувальники виявили у п’ятницю в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі міста.

Нагадаємо: Під час ліквідації наслідків масованої атаки РФ 4 липня у Києві виявили загиблу людину.