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У Британії проаналізували ліквідацію заступника командувача ВМФ Росії

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 11:34
У Британії проаналізували ліквідацію заступника командувача ВМФ Росії
Михайло Гудков. фото з відкритих джерел

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Британії вважає, що ліквідація російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах сил РФ.

Джерело: "Європейська правда", огляд МО Британії 

Деталі: Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михайло Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 16 генералів, ідеться в огляді.

"Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту", – зазначає розвідка Британії.

Нагадаємо, генерал-майор Гудков був ліквідований 2 липня в Курській області.

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Гудков був призначеним заступником головнокомандувача ВМФ Росії наприкінці березня, а до цього командував 155-ою бригадою морської піхоти, причетною до страт українських військових.

Минулого тижня розвідка Британії вказала на масштаби самовільного залишення служби в армії РФ.

Велика БританіяКурська область війнаокупація
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