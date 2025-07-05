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Частина Чугуєва без світла після російської атаки – мер

Роман ПетренкоСубота, 5 липня 2025, 12:11
Частина Чугуєва без світла після російської атаки – мер
чугуїв, фото: дснс

У декількох мікрорайонах Чугуєва на Харківщині, прилеглих до епіцентру російських влучань, відсутнє електропостачання.

Джерело: мер Чугуєва Галина Мінаєва

Деталі: Зазначається, що електропостачання вже відновлюють.

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Мінаєва спростувала чутки про можливі перебої з постачанням пального на місцеві АЗС та запевнила, що дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде.

Пряма мова Мінаєвої: "Вкотре прошу вас, шановні земляки, довіряти тільки офіційній інформації з перевірених джерел та зберігати спокій.

Ми з вами не перший день знаходимось під ворожими ударами і знаємо що і як маємо робити".

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Нагадаємо: Російські війська увечері завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв на Харківщині, постраждали 11 людей, з них 2 дитини

Харківська областьобстріл
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