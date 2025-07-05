У Херсоні загинув чоловік через російську атаку з дрона

У Херсоні загинув 57-річний чоловік внаслідок російської атаки, що сталася у п’ятницю, 4 липня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За даними Херсонської ОВА, 57-річний чоловік отримав смертельні поранення через вибухівку, скинуту з російського дрона.

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Дослівно: "Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона через вчорашню російську атаку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 57-річний чоловік".

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