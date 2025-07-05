Україна вдарила по заводу в Чувашії, що виробляє компоненти для російської зброї

У ніч на 5 липня українські Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ — АТ "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах в Чуваській республіці.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Ціллю стали виробничі потужності з виготовлення адаптивних антенних решіток "Комета", які застосовуються в дронах Shahed, ракетах "Іскандер-К", модулях планерування і корекції для керованих авіабомб, а також іншому високоточному озброєнні, що використовується Росією для ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі.

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Дослівно: "Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються".

Передісторія: