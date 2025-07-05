Україна уклала угоди зі США та Данією про спільне виробництво зброї і дронів

Україна підписала угоду з американською компанією про виготовлення дронів, а також з Данією – про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського

Дослівно: "Цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном".

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Деталі: Зеленський подякував партнерам за підтримку українського оборонно-промислового комплексу та розвиток власної оборонної промисловості.

Дослівно: "Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей".

Передісторія:

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25 червня стало відомо, що Данія побудує у себе завод з виробництва української зброї.

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