В Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К

На всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерела: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне"

Деталі: Тривогу оголосили о 17.35 через зліт винищувача МіГ-31К.

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Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

Деталі: У Повітряних силах також повідомили, що російська ракета спрямована на Житомирщині курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.

За даними "Суспільного", на Хмельниччині прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги.

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О 18.16 для Києва тривогу скасували.