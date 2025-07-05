В Україні оголошували ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К
Субота, 5 липня 2025, 17:45
На всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Джерела: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне"
Деталі: Тривогу оголосили о 17.35 через зліт винищувача МіГ-31К.
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Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
Деталі: У Повітряних силах також повідомили, що російська ракета спрямована на Житомирщині курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.
За даними "Суспільного", на Хмельниччині прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги.
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О 18.16 для Києва тривогу скасували.