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Росія обстріляла Нікопольщину дронами та артилерією: поранена жінка, пошкоджені будівлі

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 18:35
Росія обстріляла Нікопольщину дронами та артилерією: поранена жінка, пошкоджені будівлі
На фото: наслідки обстрілу Нікопольщини 5 липня 2025 року/Сергій Лисак

Упродовж дня російські війська обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, переважно використовуючи FPV-дрони, а також артилерію, унаслідок чого постраждала 39-річна жінка

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Деталі: Вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.

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Дослівно: "Внаслідок атак постраждала 39-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома".

Деталі: Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, а також сонячні панелі.

 

Передісторія: 

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НікопольДніпропетровська область
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