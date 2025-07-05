Росія обстріляла Нікопольщину дронами та артилерією: поранена жінка, пошкоджені будівлі
Субота, 5 липня 2025, 18:35
Упродовж дня російські війська обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, переважно використовуючи FPV-дрони, а також артилерію, унаслідок чого постраждала 39-річна жінка
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Деталі: Вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.
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Дослівно: "Внаслідок атак постраждала 39-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома".
Деталі: Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, а також сонячні панелі.
Передісторія:
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- Вранці 2 липня чотири людини дістали поранення внаслідок російського удару FPV-дроном у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині.