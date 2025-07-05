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В Ізраїлі затримали трьох підозрюваних, які готували теракт

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 20:11
В Ізраїлі затримали трьох підозрюваних, які готували теракт
Ілюстративне фото: Поліцейські проводять операцію в місті ад-Дахірія на Західному березі, 14 квітня 2025 року/Поліція Ізраїлю

В Ізраїлі поліція затримали трьох учасників терористичної осередку, які планували здійснити напад найближчим часом.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Як повідомляє поліція, після отримання розвідданих від Служби безпеки Ізраїлю (Шабаку) двох підозрюваних заарештували в арабському селі Бартаа, що розташоване по обидва боки Зеленої лінії, на території Ізраїлю.

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Того ж дня солдати армії оборони Ізраїлю, переодягнені у цивільний одяг, провели рейд і затримали третього учасника групи в його будинку на півночі Західного берега.

Усі троє підозрюваних наразі перебувають під вартою та будуть допитані співробітниками Шабаку.

Передісторія:

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Ізраїльтеракт
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