В Ізраїлі затримали трьох підозрюваних, які готували теракт
Субота, 5 липня 2025, 20:11
В Ізраїлі поліція затримали трьох учасників терористичної осередку, які планували здійснити напад найближчим часом.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Як повідомляє поліція, після отримання розвідданих від Служби безпеки Ізраїлю (Шабаку) двох підозрюваних заарештували в арабському селі Бартаа, що розташоване по обидва боки Зеленої лінії, на території Ізраїлю.
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Того ж дня солдати армії оборони Ізраїлю, переодягнені у цивільний одяг, провели рейд і затримали третього учасника групи в його будинку на півночі Західного берега.
Усі троє підозрюваних наразі перебувають під вартою та будуть допитані співробітниками Шабаку.
Передісторія:
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