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В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 20:32
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підозрюваного затримали
Офіс генерального прокурора

В Одесі у суботу підірвали авто працівника оборонного підприємства, підозрюваного затримали по гарячих слідах. 

Джерела: Офіс генерального прокурора, Національна поліція, СБУ

Деталі: Інцидент стався у суботу вранці, 5 липня. Вибухівку заклали під сидіння авто. Постраждалий водій вижив і наразі отримує медичну допомогу.

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Дослівно: "Сьогодні в Одесі було підірвано автомобіль, за кермом якого перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. На щастя, потерпілий вижив йому надається медична допомога".

Підозрюваним виявився 22-річний мешканець Запорізької області, раніше судимий, якого завербували російські спецслужби через телеграм-канали.

 

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік отримав замовлення від російського куратора у месенджері, приїхав до Одеси та за командою сховав сумку із вибухівкою під машину, а потім дистанційно привів її в дію.

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Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, чоловік встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту.

За свою "роботу" виконавець мав отримати гроші. Підозрюваного затримали на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти.

 

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Прокуратура вже подала клопотання до суду про взяття його під варту.

Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує 12 років тюрми. 

Передісторія:

ОдесатерактОфіс генпрокурора
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