Агент ФСБ планував влаштувати теракт на дитячому майданчику в Одесі – СБУ

СБУ повідомила, що запобігла теракту в Одесі, затримавши агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця.

Джерело: СБУ

Деталі: За результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України.

Реклама:

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали.

Спецслужба пояснює, що спочатку агентові поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши це, чоловік отримав інструкції щодо організації замаху.

За даними справи, росіяни вказали йому на схрон з компонентами для вибухівки, яка потім мала бути закладена на місці перебування військового – на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.

РЕКЛАМА:

Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями: закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб, перешкоджання законній діяльності Збройних сил в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.