Агент ФСБ планував влаштувати теракт на дитячому майданчику в Одесі – СБУ
СБУ повідомила, що запобігла теракту в Одесі, затримавши агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця.
Джерело: СБУ
Деталі: За результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України.
Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали.
Спецслужба пояснює, що спочатку агентові поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши це, чоловік отримав інструкції щодо організації замаху.
За даними справи, росіяни вказали йому на схрон з компонентами для вибухівки, яка потім мала бути закладена на місці перебування військового – на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.
Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями: закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб, перешкоджання законній діяльності Збройних сил в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.