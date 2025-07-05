Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 21:05
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка відбулася напередодні, стала найкращою і найпродуктивнішою за весь час спілкування між лідерами.

Джерело: Зеленський у вечірньому звернення 5 липня

Пряма мова: "Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики"

Реклама:

Деталі: За його словами, з Трампом вони також обговорили кілька інших важливих питань, які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн на подальших зустрічах.

Передісторія:

  • Удень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
  • За інформацією Axios, Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.
  • Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським, що відбулася 4 липня.

ЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
оновленоУ Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів через "безпеку" польотів
Зеленський анонсував домовленості з партнерами в обороні і відновленні
The Economist: "тіньова рука" Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді
Відео, фотоУ Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
Усі новини...
Зеленський
Україна отримає сотні тисяч дронів завдяки угоді з компанією США – Зеленський
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки
Україна уклала угоди зі США та Данією про спільне виробництво зброї і дронів
Останні новини
03:58
Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
03:20
Трамп заявив, що "багато допомагає" Україні
02:30
АР оприлюднило нові подробиці пропозиції про перемир'я в Газі
01:56
Прокляття розбите: ветеран Формули-1 вперше у кар'єрі фінішував на подіумі
01:50
оновленоУ Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
00:54
оновленоВ Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
00:22
Ворог окупував ще два населені пункти – DeepState
00:15
велоспортТур де Франс. Подвійний успіх Ван дер Пула на другому етапі
23:34
У Херсоні двоє чоловіків постраждали через дронові атаки РФ
23:15
Ізраїльська делегація вирушила до Катару для участі в переговорах про припинення вогню
Усі новини...
Реклама:
Реклама: