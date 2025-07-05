Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Субота, 5 липня 2025, 21:05
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка відбулася напередодні, стала найкращою і найпродуктивнішою за весь час спілкування між лідерами.
Джерело: Зеленський у вечірньому звернення 5 липня
Пряма мова: "Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики"
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Деталі: За його словами, з Трампом вони також обговорили кілька інших важливих питань, які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн на подальших зустрічах.
Передісторія:
- Удень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
- За інформацією Axios, Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.
- Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським, що відбулася 4 липня.