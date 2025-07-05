Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його розмова з Президентом Сполучених Штатів Америки, яка відбулася напередодні, стала найкращою і найпродуктивнішою за весь час спілкування між лідерами.

Джерело: Зеленський у вечірньому звернення 5 липня

Пряма мова: "Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики"

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Деталі: За його словами, з Трампом вони також обговорили кілька інших важливих питань, які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн на подальших зустрічах.

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