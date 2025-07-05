Росія атакувала Купʼянщину "Градами" та дронами-камікадже: постраждав чоловік

Російські війська у суботу, 5 липня, атакували місто Купʼянськ та район у Харківській області, унаслідок чого поранення дістав 66-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Армія РФ завдала по Куп’янщині авіаційних ударів, обстрілів з артилерії та використала для ударів дрони-камікадзе.

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Близько 11:25 авіаударів зазнало селище Приколотне, де були пошкоджені складські приміщення підприємства та приватні домоволодіння.

авіаударів зазнало селище Приколотне, де були пошкоджені складські приміщення підприємства та приватні домоволодіння. Вдень росіяни атакували і місто Купʼянськ. Внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Близько 13:30 місто знову обстріляли, попередньо з реактивної системи залпового вогню "Град". Щонайменше пʼять будинків зазнали руйнувань.

місто знову обстріляли, попередньо з реактивної системи залпового вогню "Град". Щонайменше пʼять будинків зазнали руйнувань. Атака по селу Малий Бурлук відбулася близько 13:40 . Ударний безпілотник, ймовірно типу "Молния", влучив у господарську споруду.

. Ударний безпілотник, ймовірно типу "Молния", влучив у господарську споруду. Близько 19:00 ворог знову атакував Приколотне FPV-дроном. Внаслідок удару постраждав 66-річний чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія: