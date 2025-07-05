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Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 22:01
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення Швеції надати Україні новий пакет оборонної допомоги.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня

Пряма мова Зеленського: "Хочу відзначити також сьогодні Швецію: є рішення про новий пакет оборонної підтримки. Дякую, Швеція!".

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Деталі: Він також зазначив, що Україна активно працює з Німеччиною, щоб пришвидшити ухвалення рішень щодо посилення протиповітряної оборони, та подякував Латвії за наданий оборонний пакет.

Передісторія: 

  • Уряд Латвії 1 липня схвалив передання 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання Збройним силам України для підтримки їхньої боротьби проти агресії Росії.

ШвеціяЗеленськийзброя
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