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Україна отримає сотні тисяч дронів завдяки угоді з компанією США – Зеленський

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 22:20
Україна отримає сотні тисяч дронів завдяки угоді з компанією США – Зеленський
Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливих домовленостей зі Сполученими Штатами щодо значного збільшення спільної роботи у сфері виробництва дронів.

Джерело: заява Зеленського у вечірньому зверненні

Деталі: За його словами, цього тижня було укладено угоду між Міністерством оборони України та однією з провідних американських компаній.

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Пряма мова Зеленського: "Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. Зокрема, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет".

Деталі: Він підкреслив, що завданням для держави, Сил оборони України та всіх бізнесів, які працюють у цьому напрямі, є щотижневе зростання результатів у сфері виробництва і застосування дронів-перехоплювачів.

Пряма мова Зеленського: "Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів".

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Передісторія:

  • Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня заявив, що його розмова з президентом Трампом, яка відбулася 4 липня, стала найкращою і найпродуктивнішою за весь час спілкування.

ЗеленськийСШАзброя
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