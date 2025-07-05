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Зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня

Ольга КацімонСубота, 5 липня 2025, 22:42
Зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
На фото: наслідки російського обстрілу Києва 4 липня/Тимур Ткаченко

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня зросла до 32 людей. 

Джерело: голова Київської МВА Тимур Ткаченко

Деталі: За інформацією, за допомогою медиків звернулася 40-річна жінка.

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Дослівно: "Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу".

Передісторія:

  • 4 липня армія Росія здійснила масовану атаку по Україні. У Києві внаслідок удару загинули дві людини, ще понад три десятки людей постраждали. 

Київобстріл
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