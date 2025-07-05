Генштаб: Росія за день здійснила понад 170 атак, найгарячіше на Покровському напрямку

На фронті упродовж суботи, 5 липня, сталося 170 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Російські війська завдали одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1376 дронів-камікадзе та здійснили 4805 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, Росія завдала сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 256 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Росія тричі штурмувала позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку Росія проводила наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп’янська. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції України поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Чотири російські штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – російські окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки, ще один штурм триває.

На Краматорському напрямку українські війська відбили п’ять атак Росії у районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Росіяни атакували у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. Противник завдав авіаударів по Покровську та Сухому Яру.

За попередніми даними, у суботу на Покровському напрямку було знешкоджено 135 російських окупантів, із них 85 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три автомобілі, п’ять мотоциклів, сім БпЛА, також пошкоджено один автомобіль, два мотоцикли та одну антену БпЛА російських військ.

На Новопавлівському напрямку Росія 15 разів намагалася прорвати оборону українців у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку Росія вісім разів йшла в атаку на позиції України в районі Малинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Білогір’я росіяни атакували некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку армія РФ п’ять разів атакувала позиції українців у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських окупантів. Авіаудару зазнав населений пункт Ольгівка.

На решті напрямків – без особливих змін.

Передісторія: