Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі, поранена жінка
Через ворожу атаку ворожих безпілотників у Запоріжжі та районі є пошкодження, виникли пожежі, поренень зазнала жінка.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Федоров зазначив, що росіяни атакували "Шахедами" Запоріжжя та Запорізький район.
Пряма мова Федорова: "Пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. Сталося кілька пожеж. Усюди працюють екстрені служби.
Попередньо, минулося без постраждалих".
Деталі: На світанку Федоров опублікував фото наслідків російських ударів по Запоріжжю та району.
Оновлено: Вранці Федоров уточнив, що ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 "Шахедами", поранеь зазнала жінка.
Пряма мова Федорова: "Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок.
Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу".