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Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі, поранена жінка

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 02:40
Внаслідок атаки російських дронів у Запоріжжі виникли пожежі, поранена жінка
фото: ЗОВА

Через ворожу атаку ворожих безпілотників у Запоріжжі та районі є пошкодження, виникли пожежі, поренень зазнала жінка.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Федоров зазначив, що росіяни атакували "Шахедами" Запоріжжя та Запорізький район.

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Пряма мова Федорова: "Пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. Сталося кілька пожеж. Усюди працюють екстрені служби.

Попередньо, минулося без постраждалих".

Деталі: На світанку Федоров опублікував фото наслідків російських ударів по Запоріжжю та району.

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Оновлено: Вранці Федоров уточнив, що ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 "Шахедами", поранеь зазнала жінка.

Пряма мова Федорова: "Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок.

Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу".

 
фото: ЗОВА
 
фото: ЗОВА
 
фото: ЗОВА
 
фото: ЗОВА

Запоріжжявибухбезпілотникипожежа
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