Кількість загиблих внаслідок повені в Техасі перевищила 40 осіб

Щонайменше 43 людини загинули після сильних повеней в окрузі Керр американського штату Техас, 27 дітей вважають зниклими безвісти.

Джерело: CNN із посиланням на шерифа округу Керр Ларрі Лейта, мера міста Керрвілл Далтона Райса

Деталі: За словами Лейта, щонайменше 43 людини загинули в окрузі Керр у Техасі після сильних повеней, що вразили штат.

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Лейт повідомив на пресконференції, що серед загиблих 28 дорослих і 15 дітей,. Шериф додав, що п'ять дітей і 12 дорослих ще не ідентифіковані.

Райс зазначив, що 27 дітей з табору Camp Mystic все ще вважаються зниклими безвісти.

Пряма мова Райса: "Ми знали, що сьогодні буде такий день, тому наші цифри будуть постійно змінюватися.

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Ми постійно працюємо над ідентифікацією".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що за кілька годин у США в Техаському районі Гілл-Кантрі випала місячна норма сильних дощів, що призвело до загибелі 27 людей і ще більше вважаються зниклими безвісти.