Росіяни атакували Харків "Геранями" – прокуратура

За даними прокуратури, у ніч проти 6 липня росіяни атакували три райони Харкова безпілотниками типу "Герань-2", зафіксовано 6 ударів.

Джерело: коментар Дмитра Яциченка, начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення та аналітичного забезпечення Харківської обласної прокуратури

Пряма мова Яциченка: "Вночі російськими військовими здійснено атаку на територію міста Харкова. Попередньо, здійснено 6 ударів БпЛА типу "Герань"

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Деталі: Яциченко зазначив, що під ударами опинилися Київський, Шевченківський та Новобаварський райони міста.

Пряма мова Яциченка: "Влучання відбулись посеред громадської забудови".

Деталі: Також Харківська прокуратура опублікувала відео про наслідки обстрілу Шевченківського та Новобаварського районів міста Харкова.