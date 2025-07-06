Росіяни атакували Харків "Геранями" – прокуратура
За даними прокуратури, у ніч проти 6 липня росіяни атакували три райони Харкова безпілотниками типу "Герань-2", зафіксовано 6 ударів.
Джерело: коментар Дмитра Яциченка, начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення та аналітичного забезпечення Харківської обласної прокуратури
Пряма мова Яциченка: "Вночі російськими військовими здійснено атаку на територію міста Харкова. Попередньо, здійснено 6 ударів БпЛА типу "Герань"
Деталі: Яциченко зазначив, що під ударами опинилися Київський, Шевченківський та Новобаварський райони міста.
Пряма мова Яциченка: "Влучання відбулись посеред громадської забудови".
Деталі: Також Харківська прокуратура опублікувала відео про наслідки обстрілу Шевченківського та Новобаварського районів міста Харкова.