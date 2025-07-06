Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Переговори про заручників: Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 05:28
Переговори про заручників: Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС
ПРАПОР ІЗРАЇЛЮ, ФОТО: PIXABAY

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори про заручників, проте ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.

Джерело: The Times of Israel, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю у соцмережах

Деталі: Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.

Реклама:

Дослівно із заяви Офісу прем'єра Ізраїлю: "Зміни, які ХАМАС намагається внести до пропозиції Катару, були передані нам вчора ввечері і є неприйнятними для Ізраїлю".

Деталі: За інформацією джерела The Times of Israel, залученого до посередницьких зусиль, ХАМАС вимагає трьох основних змін:

  • щоб угода передбачала продовження переговорів про постійне припинення вогню до досягнення згоди;
  • повне відновлення допомоги через механізми, підтримані Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями з надання допомоги;
  • відхід ЦАХАЛ на позиції, які Армія оборони Ізраїлю займала до зриву попереднього перемир'я в березні.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".
  • Ввечері 4 липня бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками.

ІзраїльХАМАСпереговоризаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський наполягає на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ
інфографікаМайже половина опитаних українців песимістично оцінюють майбутнє країни – КМІС
оновленоУ Києві вранці невідомий застрелив чоловіка, поліція з′ясовує обставини
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі затримали трьох підозрюваних, які готували теракт
Ізраїль заявив про контроль над 65% території сектора Гази
ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та обмін заручниками – ЗМІ
Останні новини
12:34
В Україні зростає попит населення на валюту – НБУ
12:33
"Життя дитини оцінили у 5 тисяч". Як батьки судяться через загибель сина у таборі академії дочки ексчиновника
12:31
Підполковника запасу викрили на шпигунстві на користь Росії
12:30
Найбільший порт Європи готується до потенційної війни з Росією
12:29
Стефанішина: Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС
12:18
У Швейцарії схвалили перші у світі ліки від малярії для немовлят
12:01
Антирекорд: дефіцит бюджету Росії збільшився в шість разів за рік
11:56
Міжнародна федерація фехтування допустила росіян і білорусів до чемпіонату світу
11:54
Держава дала понад 200 мільйонів гривень на розбудову двох індустріальних парків
11:51
Як отримати 5000 грн на "Пакунок школяра"? Пояснення Мінсоцполітики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: