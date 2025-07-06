Переговори про заручників: Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори про заручників, проте ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.

Джерело: The Times of Israel, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю у соцмережах

Деталі: Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.

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Дослівно із заяви Офісу прем'єра Ізраїлю: "Зміни, які ХАМАС намагається внести до пропозиції Катару, були передані нам вчора ввечері і є неприйнятними для Ізраїлю".

Деталі: За інформацією джерела The Times of Israel, залученого до посередницьких зусиль, ХАМАС вимагає трьох основних змін:

щоб угода передбачала продовження переговорів про постійне припинення вогню до досягнення згоди;

повне відновлення допомоги через механізми, підтримані Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями з надання допомоги;

відхід ЦАХАЛ на позиції, які Армія оборони Ізраїлю займала до зриву попереднього перемир'я в березні.

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