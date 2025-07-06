Переговори про заручників: Ізраїль назвав неприйнятними вимоги ХАМАС
Неділя, 6 липня 2025, 05:28
Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару на переговори про заручників, проте ХАМАС висунув неприйнятні для Ізраїлю вимоги в цьому питанні.
Джерело: The Times of Israel, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю у соцмережах
Деталі: Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для проведення переговорів щодо заручників.
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Дослівно із заяви Офісу прем'єра Ізраїлю: "Зміни, які ХАМАС намагається внести до пропозиції Катару, були передані нам вчора ввечері і є неприйнятними для Ізраїлю".
Деталі: За інформацією джерела The Times of Israel, залученого до посередницьких зусиль, ХАМАС вимагає трьох основних змін:
- щоб угода передбачала продовження переговорів про постійне припинення вогню до досягнення згоди;
- повне відновлення допомоги через механізми, підтримані Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями з надання допомоги;
- відхід ЦАХАЛ на позиції, які Армія оборони Ізраїлю займала до зриву попереднього перемир'я в березні.
Передісторія:
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- 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".
- Ввечері 4 липня бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками.