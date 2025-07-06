Рятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину

У ДСНС опублікували фото, як рятувальники працюють над подоланням наслідків ворожої атаки в ніч на 6 липня на Вишгородський район Київської області.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади".

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фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: В ОВА повідомляли, що в Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені 4 гаражні приміщення та автомобіль.