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Рятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 05:46
Рятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину
фото: ДСНС

У ДСНС опублікували фото, як рятувальники працюють над подоланням наслідків ворожої атаки в ніч на 6 липня на Вишгородський район Київської області.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади".

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фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Що передувало: В ОВА повідомляли, що в Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені 4 гаражні приміщення та автомобіль.

Київська областьДСНСбезпілотникиросійсько-українська війна
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