Рятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину
Неділя, 6 липня 2025, 05:46
У ДСНС опублікували фото, як рятувальники працюють над подоланням наслідків ворожої атаки в ніч на 6 липня на Вишгородський район Київської області.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади".
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Що передувало: В ОВА повідомляли, що в Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені 4 гаражні приміщення та автомобіль.