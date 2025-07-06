Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці

6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Джерело: Сухопутні війська, Полтавська ОВА

Деталі: Окрім ТЦК, влучання зафіксували у житловий будинок поруч.

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Серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Перед цим у Полтавській ОВА повідомляли, що унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район "виникла пожежа на території приватного домоволодіння".

Нагадаємо: У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 - поранені.