Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття – ключова складова лідерства
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Келлог у соцмережі Х, "Європейська правда"
Деталі: Келлог прокоментував розмову Трампа та Зеленського, яка відбулася 4 липня, та яку український президент назвав "найкращою за цей весь час".
"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", – написав він.
Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.
"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.
Зазначимо, одразу після розмови Зеленський у соцмережах публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.
А Трамп, своєю чергою, заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським напередодні.
Також, під час спілкування із журналістами, на питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".