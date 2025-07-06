Удар по ТЦК у Кременчуці: постраждала людина, пошкоджені 14 будинків

Під час удару вранці 6 липня ворог влучив БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП у Кременчуці на Полтавщині, поранена жінка.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі. Пожежу гасили понад 3,5 години.

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Постраждала одна людина.

Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучали 22 одиниці техніки та 87 рятувальників.

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Передісторія: 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.