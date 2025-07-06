Російська армія за день майже 30 разів атакувала Дніпропетровщину, є поранений і руйнування
Упродовж неділі, 6 липня, російські війська майже 30 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із застосуванням дронів та артилерії.
Джерело: голова обласної ради Микола Лукашук
Деталі: Під ударами опинилися Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.
Внаслідок атак сталися кілька пожеж, пошкоджено багатоповерхівку, торговельний центр, приватне підприємство, п’ять приватних будинків, три господарські споруди та інші об’єкти.
Дві надвірні споруди повністю знищені, зруйнована інфраструктура, сонячні панелі та газогони.
У Синельниківському районі Дніпропетровської області через російський обстріл поранення отримав 51-річний чоловік.
У Межівській громаді пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру.
Передісторія:
- У неділю, 6 липня, Росія обстріляла житлову забудову в Костянтинівці на Донеччині, унаслідок чого загинули четверо людей.