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РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 19:51
РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
Сумська ОВА

На Сумщині внаслідок російського обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація з посиланням на очільника ОВА Олега Григорова

Деталі: Тіло загиблого виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо відомо, що ще одна людина зазнала поранень. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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За даними ОВА, у неділю близько 16:00 російська армія упродовж 15 хвилин атакувала село чотирма ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки будинків місцевих жителів, пʼять із них фактично знищено.

 

Передісторія:

Сумська область
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