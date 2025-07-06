РФ обстріляла Сумщину: загинула людина, десятки будинків зруйновані
Неділя, 6 липня 2025, 19:51
На Сумщині внаслідок російського обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація з посиланням на очільника ОВА Олега Григорова
Деталі: Тіло загиблого виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо відомо, що ще одна людина зазнала поранень. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
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За даними ОВА, у неділю близько 16:00 російська армія упродовж 15 хвилин атакувала село чотирма ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки будинків місцевих жителів, пʼять із них фактично знищено.
Передісторія:
- Упродовж неділі, 6 липня, російські війська майже 30 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини із застосуванням дронів та артилерії.