Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Італії через потужний шторм загинула жінка

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 21:33
В Італії через потужний шторм загинула жінка
Ілюстративне фото/Getty Images

Одна людина загинула неподалік Мілана внаслідок падіння дерева, коли потужна буря накрила місто після кількох днів сильної спеки.

Джерело: Reuters

Деталі: 63-річна жінка загинула в містечку Робеккето-кон-Індуньо, на захід від Мілана, коли поверталася з прогулянки разом із двома іншими людьми. Вони дістали травми внаслідок інциденту та були госпіталізовані.

Реклама:

Пожежники повідомили, що наразі ліквідували близько 50 надзвичайних ситуацій, ще 37 залишаються невирішеними. Більшість викликів пов’язані з небезпечними деревами, затопленими підвалами та тавернами, а також із рекламними щитами, які повалили сильні пориви вітру.

За даними італійського інформагентства Ansa, сильні дощі також вдарили по східному регіону Венето, де негода зачепила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомляли про падіння дерев.

Поки на півночі країни ллють дощі та вирують шторми, температура в більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі, тримається близько 30 градусів Цельсія.

РЕКЛАМА:

Більша частина Європи потерпає від ранньої літньої спеки, яку чиновники пов’язують щонайменше з вісьмома смертями на континенті.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп 6 липня оголосив надзвичайну ситуацію для округу Керр у штаті Техас через раптові повені, внаслідок яких загинула щонайменше 61 людина.

Італіяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
В РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту, якого звільнили вранці
фотоПоліція встановила причину потужних вибухів поблизу Житомира
НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували далекобійні дрони ГУР – джерело
оновленоНепридатні ракетні установки за 90 млн грн: експосадовцю МОУ Лієву оголосили підозру
Усі новини...
Італія
Вибух на АЗС у Римі: кількість постраждалих зросла до понад 40
Себастьян Феттель: самозванець чи великий чемпіон?
Від ненависті до любові один крок: історія стосунків Льюїса Гамільтона і Ferrari
Останні новини
03:00
США виключили "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій
02:21
Через штормову погоду на Закарпатті та за кордоном Укрзалізниця змінює графік низки поїздів
02:13
Трамп оголосив про запровадження нових тарифів на імпорт із низки країн
01:02
Генштаб: Українські захисники відбили 137 атак ворога, з них 46 на Покровському напрямку
00:19
Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
23:51
фотоСкандал на Тур де Франс: глядачі використали цвинтар як трибуну для перегляду гонки
23:48
РосЗМІ: Коли Путін вранці звільняв міністра транспорту, той був уже мертвим
23:21
Зеленський анонсував у липні нараду з послами
22:58
Хусити обстріляли грецький танкер у Червоному морі, є загиблі
22:24
тенісЗвукова атака для суперниць: Сабалєнка шокувала Вімблдон криками, гучнішими за авто і мотоцикл
Усі новини...
Реклама:
Реклама: