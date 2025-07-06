В Італії через потужний шторм загинула жінка

Одна людина загинула неподалік Мілана внаслідок падіння дерева, коли потужна буря накрила місто після кількох днів сильної спеки.

Джерело: Reuters

Деталі: 63-річна жінка загинула в містечку Робеккето-кон-Індуньо, на захід від Мілана, коли поверталася з прогулянки разом із двома іншими людьми. Вони дістали травми внаслідок інциденту та були госпіталізовані.

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Пожежники повідомили, що наразі ліквідували близько 50 надзвичайних ситуацій, ще 37 залишаються невирішеними. Більшість викликів пов’язані з небезпечними деревами, затопленими підвалами та тавернами, а також із рекламними щитами, які повалили сильні пориви вітру.

За даними італійського інформагентства Ansa, сильні дощі також вдарили по східному регіону Венето, де негода зачепила райони навколо міст Беллуно та Віченца, а також деякі частини Тоскани, де також повідомляли про падіння дерев.

Поки на півночі країни ллють дощі та вирують шторми, температура в більшій частині південної та центральної Італії, зокрема в Римі, тримається близько 30 градусів Цельсія.

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Більша частина Європи потерпає від ранньої літньої спеки, яку чиновники пов’язують щонайменше з вісьмома смертями на континенті.

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