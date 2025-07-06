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Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя понад 60 людей

Ольга КацімонНеділя, 6 липня 2025, 19:23
Трамп оголосив у Техасі надзвичайний стан через повінь, яка забрала життя понад 60 людей
Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для округу Керр у штаті Техас через раптові повені, внаслідок яких загинула щонайменше 61 людина.

Джерела: допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, Reuters

Деталі: Трамп заявив, що своїм рішенням він допоможе забезпечити рятувальників необхідними ресурсами для ліквідації наслідків трагедії.

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Дослівно: "Я щойно підписав декларацію про надзвичайну ситуацію для округу Керр, штат Техас, щоб забезпечити наших хоробрих рятувальників необхідними ресурсами негайно. Ці родини переживають неймовірну трагедію — багато життів втрачено, багато людей досі зниклі безвісти".

Деталі: Кількість жертв повені в Техасі у неділю зросла до 67 людей, серед загиблих – 21 дитина.

Як пише Reuters, деякі експерти ставлять під сумнів, чи могли скорочення у відомствах за адміністрації Трампа, зокрема у відомстві, яке контролює Національну службу погоди, призвести до того, що чиновники не змогли вчасно передбачити масштаб повені й видати необхідні попередження.

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Колишній директор Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Рік Спінрад зазначив, що президент Дональд Трамп та його адміністрація скоротили тисячі робочих місць у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень, через що багато метеорологічних офісів залишилися без достатньої кількості персоналу.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що за кілька годин у США в Техаському районі Гілл-Кантрі випала місячна норма сильних дощів, що призвело до загибелі 27 людей і ще більше вважаються зниклими безвісти.
  • Згодом стало відомо, що щонайменше 43 людини загинули після сильних повеней в окрузі Керр американського штату Техас, 27 дітей вважають зниклими безвісти.

СШАТрамп
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