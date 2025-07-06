У Купʼянську через обстріл РФ поранено трьох людей

Російські війська протягом 6 липня тричі атакували Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Близько 14:20 російська армія завдала удару FPV-дроном по місту. Вибухом пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка отримала вибухове поранення.

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О 17:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, 56-річний чоловік перебуває у стані гострого шоку.

Ввечері, о 20:40, російська армія повторно вдарила по місту. Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка дістала вибухове поранення та акубаротравму й була госпіталізована до лікарні. Наразі уточнюється, яке саме озброєння застосували росіяни.

За фактами обстрілів Купʼянська під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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