Генштаб: За добу відбулося майже 150 боїв, армія РФ застосувала понад 1200 дронів

Упродовж неділі, 6 липня, на фронті сталося 149 бойових зіткнень із російськими військами. Для атак росіяни застосували 1275 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні станом на 22:00

Деталі: Російські війська завдали одного ракетного та 61 авіаційного удару, використавши чотири ракети та 82 керовані авіабомби.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер. Армія РФ завдала 10 авіаударів, загалом скинула 24 керовані авіаційні бомби та здійснила 231 артилерійський обстріл, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 20 разів атакували в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в напрямку населеного пункту Хатнє, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Куп'янському напрямку армія Росії протягом дня шість разів намагалася просунутися до українських позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

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На Лиманському напрямку російські окупанти 23 рази атакували у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, у напрямках Нового Миру та Торського. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку росіяни п'ять разів атакували позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби РФ наступальних дій не проводила.

На Торецькому напрямку російські військові провели шість наступальних дій на позиції українських військ в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Від початку доби росіяни 40 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Наразі триває вісім боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати російських окупантів на напрямку за сьогодні становлять 117 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв'язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль солдатів РФ.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної російської армії в районах населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки Сили оборони України успішно відбили одну російську атаку, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку росіяни завдали авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

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