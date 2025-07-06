У Херсоні двоє чоловіків постраждали через дронові атаки РФ
Неділя, 6 липня 2025, 23:34
Увечері російські війська атакували Херсон, скидаючи вибухівку з безпілотників. Як наслідок – двоє людей постраждали.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За даними місцевої влади, за медичною допомогою звернувся 34-річний житель Херсона, який дістав мінно-вибухову травму та контузію внаслідок атаки дрона. Його стан медики оцінюють як легкий, надалі чоловік лікуватиметься амбулаторно.
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Ще один мирний житель постраждав від удару ворожого дрона в Дніпровському районі міста. 61-річний чоловік зазнав вибухової травми та уламкового поранення стегна. Наразі медики обстежують постраждалого та надають необхідну допомогу.
Передісторія:
- У неділю вдень, 6 липня, внаслідок атаки російських військових загинув житель Херсонської області.