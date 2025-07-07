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Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 03:58
Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
фото: AFP/Getty Images

Місцеві чиновники в декількох округах американського штату Техас підтвердили, що загальна кількість загиблих в результаті повені сягнула 80 осіб.

Джерело: CNN

Деталі: За повідомленням шерифа округу Керр Ларрі Лейта, серед загиблих в окрузі Керр 40 дорослих і 28 дітей.

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CNN опублікувало дані щодо кількості загиблих по округах:

  • 68 загиблих у окрузі Керр
  • 5 загиблих у окрузі Тревіс
  • 3 загиблих у окрузі Бернет
  • 2 загиблих у окрузі Кендалл
  • 1 загиблий у окрузі Том Грін
  • 1 загиблий у окрузі Вільямсон

Що передувало: Раніше було відомо, що кількість жертв повені в Техасі у неділю зросла до 67 людей, серед загиблих – 21 дитина.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для округу Керр у штаті Техас через раптові повені.

СШАстихійне лихожертви
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