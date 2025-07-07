Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб
Понеділок, 7 липня 2025, 03:58
Місцеві чиновники в декількох округах американського штату Техас підтвердили, що загальна кількість загиблих в результаті повені сягнула 80 осіб.
Джерело: CNN
Деталі: За повідомленням шерифа округу Керр Ларрі Лейта, серед загиблих в окрузі Керр 40 дорослих і 28 дітей.
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CNN опублікувало дані щодо кількості загиблих по округах:
- 68 загиблих у окрузі Керр
- 5 загиблих у окрузі Тревіс
- 3 загиблих у окрузі Бернет
- 2 загиблих у окрузі Кендалл
- 1 загиблий у окрузі Том Грін
- 1 загиблий у окрузі Вільямсон
Що передувало: Раніше було відомо, що кількість жертв повені в Техасі у неділю зросла до 67 людей, серед загиблих – 21 дитина.
Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для округу Керр у штаті Техас через раптові повені.