Кількість загиблих у Техасі внаслідок повені сягнула 80 осіб

Місцеві чиновники в декількох округах американського штату Техас підтвердили, що загальна кількість загиблих в результаті повені сягнула 80 осіб.

Джерело: CNN

Деталі: За повідомленням шерифа округу Керр Ларрі Лейта, серед загиблих в окрузі Керр 40 дорослих і 28 дітей.

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CNN опублікувало дані щодо кількості загиблих по округах:

68 загиблих у окрузі Керр

5 загиблих у окрузі Тревіс

3 загиблих у окрузі Бернет

2 загиблих у окрузі Кендалл

1 загиблий у окрузі Том Грін

1 загиблий у окрузі Вільямсон

Що передувало: Раніше було відомо, що кількість жертв повені в Техасі у неділю зросла до 67 людей, серед загиблих – 21 дитина.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для округу Керр у штаті Техас через раптові повені.