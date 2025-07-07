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Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю "злетів з котушок"

Ольга Глущенко Понеділок, 7 липня 2025, 05:20
Трамп про ідею Маска створити третю партію в США: Повністю злетів з котушок
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розкритикував ідею американського мільярдера Ілона Маска і заявив, що той "злетів з котушок".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth і перед ЗМІ в Нью-Джерсі перед посадкою в президентський літак до Вашингтона, цитує "Укрінорфм"

Пряма мова Трампа: "Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю "злетів з котушок" ("off the rails")".

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Деталі: Також, на думку Трампа, за останні п'ять тижнів Маск перетворився на "залізничну катастрофу".

Пряма мова Трампа: "Він навіть хоче створити третю політичну партію, незважаючи на те, що такі партії ніколи не досягали успіху в США – система, здається, не призначена для них.

Єдина річ, для якої треті партії придатні, – це створення повного і тотального хаосу…"

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"Думаю, що створювати третю партію – це безглуздо".

"Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи втратили свій шлях, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії тільки додасть плутанини".

"Він (Маск – ред.) може розважатися із цим, але я вважаю це безглуздим".

Що передувало: 4 липня Маск запустив опитування на своїй сторінці в Х із запитанням, чи хочуть американці "незалежності від двопартійної системи і чи варто створювати Американську партію". 65,4% відповіли "так", 34,6% – відповіли "ні". 

5 липня Маск заявив про створення нової політичної сили в Сполучених Штатах під назвою "Американська партія" (America Party).

ТрампМаскСША
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