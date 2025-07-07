У Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 27 постраждалих, серед них діти

Фото з місця події з Facebook ДСНС

Вранці 7 липня окупаційні російські війська атакували Харків ударними дронами, у багатоповерхівці виникла пожежа, серед 27 постраждалих є діти.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Facebook

Пряма мова Терехова о 5:29: "Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста".

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Фото ХОВА

Деталі: Мер зазначив, що можливі повторні удари по Харкову і за кілька хвилин повідомив про повторні вибухи в місті.

За словами Синєгубова, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання БпЛА – виникло загорання на 9 поверсі житлового будинку.

Фото ДСНС

Ще два прильоти були у Слобідському районі.

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Фото ХОВА

Доповнено: О 7 ранку Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 17 (10 дорослих і 2 дітей у Шевченківському районі та 4 дорослих і 1 дитина у Слобідському).

О 7:30 Синєгубов повідомив про 23 постраждалих, серед яких 3 дітей (15 у Шевченківському районі та 8 у Слобідському).

"На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.

Після 8 ранку у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 27.

Фото ХОВА

У Шевченківському районі горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі – 70 м.кв). Пожежу локалізували, нині триває ліквідація.

Фото ХОВА

У Слобідському районі було влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто на загальній площі близько 10 м.кв. Пожежі загасили.