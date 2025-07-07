Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 27 постраждалих, серед них діти

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 7 липня 2025, 08:22
У Харкові ворожі БпЛА влучили в багатоповерхівки: 27 постраждалих, серед них діти
Фото з місця події з Facebook ДСНС

Вранці 7 липня окупаційні російські війська атакували Харків ударними дронами, у багатоповерхівці виникла пожежа, серед 27 постраждалих є діти.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Facebook 

Пряма мова Терехова о 5:29: "Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста". 

Реклама:
 
Фото ХОВА

Деталі: Мер зазначив, що можливі повторні удари по Харкову і за кілька хвилин повідомив про повторні вибухи в місті.

За словами Синєгубова, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання БпЛА – виникло загорання на 9 поверсі житлового будинку. 

 
Фото ДСНС

Ще два прильоти були у Слобідському районі.   

РЕКЛАМА:
 
Фото ХОВА

Доповнено: О 7 ранку Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 17 (10 дорослих і 2 дітей у Шевченківському районі та 4 дорослих і 1 дитина у Слобідському).

О 7:30 Синєгубов повідомив про 23 постраждалих, серед яких 3 дітей (15 у Шевченківському районі та 8 у Слобідському).

"На цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.

Після 8 ранку у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 27. 

 
Фото ХОВА

У Шевченківському районі горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі – 70 м.кв). Пожежу локалізували, нині триває ліквідація. 

 
Фото ХОВА

У Слобідському районі було влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто на загальній площі близько 10 м.кв. Пожежі загасили.

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВ РФ злітав Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах чули вибухи
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
Усі новини...
Харків
У Харкові знову 6 прильотів у житлових масивах, 11 поранених, під завалами може бути людина
Рятувальники попали під обстріл у Харкові та Херсоні
Росіяни атакували Харків "Геранями" – прокуратура
Останні новини
23:52
баскетболЗірковий лідер "Індіани" та збірної США пропустить наступний сезон через важку травму у фіналі НБА
23:48
оновленоВ РФ злітав Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах чули вибухи
23:01
Глава МЗС дав пораду, як сприймати новини зі США
22:45
Шмигаль обговорив з новим премʼєром Румунії двосторонню співпрацю
22:40
Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня
22:37
Макрон: Британія та Франція відповідальні за безпеку Європи
22:23
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
21:59
Спортивна історія дня. Японський фотограф, який працює на Вімблдоні, оригінально підтримує Україну
21:55
"Гру закінчено": спецслужби заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино
21:47
Єврокомісія критикує Угорщину за мінімальний прогрес у верховенстві права
Усі новини...
Реклама:
Реклама: