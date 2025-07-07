Військові моряки знищили вночі 15 ворожих "Шахедів"
Понеділок, 7 липня 2025, 06:30
У ніч проти 7 липня військові ВМС ЗС України повідомили, що знищили 15 "Шахедів".
Джерело: ВМС ЗСУ в соцмережах
Дослівно ВМС: "Сьогодні (7 липня – ред.) вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 15 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".
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Нагадаємо: У ніч проти 7 липня на тлі загрози ворожих безпілотників в Одесі пролунали вибухи.