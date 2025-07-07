Російські дрони атакували Одесу: загинув чоловік, є руйнування

Одна людина загинула та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури внаслідок російської дронової атаки в місті Одеса.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками… Внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув".

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Фото ДСНС

Деталі: Кіпер уточнив, що попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

Фото ДСНС

Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ударів.

фото ДСНС

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