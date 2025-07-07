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Російські дрони атакували Одесу: загинув чоловік, є руйнування

Ірина БалачукПонеділок, 7 липня 2025, 08:25
Російські дрони атакували Одесу: загинув чоловік, є руйнування
Фото ДСНС

Одна людина загинула та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури внаслідок російської дронової атаки в місті Одеса.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками… Внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув". 

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Фото ДСНС 

Деталі: Кіпер уточнив, що попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. 

 
Фото ДСНС 

Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ударів.   

 
фото ДСНС 

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Передісторія:

Одесабезпілотникижертви
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