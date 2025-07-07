Російські дрони атакували Одесу: загинув чоловік, є руйнування
Понеділок, 7 липня 2025, 08:25
Одна людина загинула та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури внаслідок російської дронової атаки в місті Одеса.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками… Внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув".
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Деталі: Кіпер уточнив, що попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.
Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ударів.
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Передісторія:
- У ніч проти 7 липня на тлі загрози ворожих безпілотників в Одесі лунали вибухи.