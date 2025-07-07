Окупати убили 7 цивільних на Донеччині за добу
Понеділок, 7 липня 2025, 09:57
Сім мирних мешканців загинули та ще 15 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня.
Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram
Пряма мова очільника області: "За 6 липня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 4 у Костянтинівці, 2 у Дружківці і 1 у Новогригорівці. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення від рук росіян загинули щонайменше 3 321 мирний житель Донеччини та ще щонайменше 7 470 дістали поранення.
Філашкін акцентує, що ці цифри не включають загиблих у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
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- 6 липня об 11:00 окупанти обстріляли житлову забудову в Костянтинівці, внаслідок чого загинули 4 людини.