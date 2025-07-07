Окупати убили 7 цивільних на Донеччині за добу

Сім мирних мешканців загинули та ще 15 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донецької області 6 липня.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram

Пряма мова очільника області: "За 6 липня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 4 у Костянтинівці, 2 у Дружківці і 1 у Новогригорівці. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення від рук росіян загинули щонайменше 3 321 мирний житель Донеччини та ще щонайменше 7 470 дістали поранення.

Філашкін акцентує, що ці цифри не включають загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Передісторія:

РЕКЛАМА: